Maltempo Benevento: “Non lasciare soli gli agricoltori”

“La spaventosa grandinata che ha colpito il nostro territorio ha devastato campi e colture, annullando i tanti sforzi che gli agricoltori compiono ogni giorno. La perdita del raccolto equivale alla perdita di un reddito e, dunque, molti potranno subire situazioni di disagio. Come Chiesa siamo vicini a queste persone per qualsiasi bisogno e necessita’. Inoltre vogliamo rivolgere un appello alle istituzioni locali, provinciali, regionali e nazionali: non lasciate soli questi agricoltori, ma ogni sforzo sia compiuto per alleviare sofferenze e difficolta’”.

E’ quanto sostengono in una nota congiunta di solidarieta’ la Caritas diocesana, l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro e del Progetto Policoro della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-S. Agata dei Goti all’indomani della eccezionale grandinata che ha distrutto ogni tipo di coltura della zona.