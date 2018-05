Maltempo Campania: agricoltura sannita in ginocchio

“Le grandinate che hanno colpito il 3 ed il 5 maggio scorso i comuni della valli Telesina e Caudina e l’area del Fortore vanno considerati quali eventi eccezionali e calamitosi“: lo rileva l’Unione agricoltori di Benevento. “Le due eccezionali grandinate che sono cadute nelle scorse ore sul Sannio hanno sicuramente arrecato danni ingentissimi a tutte le produzioni agrarie: grano duro, ortive e foraggere in val Fortore e vigneti e frutteti in valle Telesina e Caudina. Riteniamo pertanto necessario da parte dell’assessorato agricoltura della Regione Campania attivare tutte le procedure per provvedere ad una tempestiva stima delle perdite finalizzata alla richiesta di declaratoria di stato di calamita’ per evento meteo eccezionale,” dice Francesco Fiore, commissario Confagricoltura Benevento. “Le due grandinate hanno avuto una durata non inferiore ai 20 minuti e le perdite inferte appaiono chiaramente al di sopra del 30% del valore della produzione media degli ultimi tre anni, requisito minimo richiesto per la dichiarazione di stato di calamità“. “Da prime stime, nel Fortore le perdite per le colture cerealicole sono superiori al 50%. Nella zona di Castelvenere, in valle Telesina, nei vigneti si registrano danni fino al 90% non solo ai grappolini, quasi integralmente strappati, ma anche ai tralci, con possibili negative ripercussioni sulla vendemmia 2019“.