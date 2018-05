Maltempo Campania: “Chiederemo il riconoscimento dello stato di calamità naturale”

“La Regione Campania anche stavolta non lascerà soli i cittadini sanniti. E’ la rassicurazione che ho ricevuto dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al quale ho voluto subito rappresentare le testimonianze e le immagini della improvvisa e surreale grandinata che si è abbattuta inclemente nell’area compresa tra le Valli Telesina e Caudina“: lo rende noto Erasmo Mortaruolo, consigliere regionale campano del Partito democratico e vicepresidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale. Le immagini “devastanti” “hanno colpito il governatore, che si è detto preoccupato per i danni che questa ondata di maltempo provocherà alle produzioni eccellenti campane oltretutto nell’area più visitata del Sud Italia. Siamo di fronte a un evento di portata eccezionale, che ha causato danni eccezionali. Gli agricoltori non possono essere lasciati soli, ci sono interi raccolti a rischio che significano redditi e dunque sopravvivenza per tante famiglie“. Mortaruolo spiega di aver inviato “una comunicazione ai sindaci confermando il mio impegno, da consigliere regionale sannita e da vicepresidente della Commissione Agricoltura, per attivare tutte le procedure necessarie per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Nella nota ho illustrato tutto l’iter da seguire a partire dalla denuncia di quanto accaduto agli uffici regionali competenti attraverso un atto deliberativo comunale da trasmettere all’Ufficio provinciale dell’Agricoltura“. “Queste immagini devastanti e le lacrime raccolte di tanti agricoltori colpiti dalla grandinata mi hanno turbato; ci hanno turbato! Non bastava l’alluvione, la siccità, le gelate. Anche le grandinate hanno voluto metterci alla prova. Ci rialzeremo, più forti di prima, ne sono convinto“.