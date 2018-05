Maltempo, Coldiretti Puglia: pioggia incessante, allagamenti, grandinate mettono a dura prova le campagne

“Pioggia incessante, allagamenti, grandinate hanno messo a dura prova le campagne pugliesi, dove l’eccezionale ondata di Maltempo sta pregiudicando sia le attivita’ di raccolta che di messa a dimora delle colture. In provincia di Foggia allagate anche le piante di meloni ad Apricena, oltre ai disastrosi effetti sugli ortaggi, sulle piantine di pomodoro appena trapiantate, sull’asparago a fine raccolta, sul grano che proprio in questo momento ha le cariossidi in piena maturazione e sulle ciliegie, a Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Amendola, mentre non accenna a placarsi l’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Puglia“, denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele.

“Il Maltempo non da’ tregua e ha colpito anche la provincia di Bari, dove sono le ortive in pieno campo ad avere la peggio e a causa dei terreni inaccessibili risulta di fatto bloccata la raccolta delle patate. Dopo grandinate, gelate e rovesci temporaleschi di marzo che avevano gia’ compromesso ortaggi, frutta e soprattutto gli oliveti, le incessanti piogge delle ultime ore non fanno che peggiorare la situazione,” aggiunge il direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti.