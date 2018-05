Maltempo Firenze: albero cade su un autobus, il Comune decide di tagliare altre due piante

Ieri pomeriggio a Firenze un grosso tiglio è caduto colpendo un autobus con a bordo 32 turisti coreani, il crollo è stato dovuto al maltempo. Su lungarno del Tempio, quindi, “sono stati eseguiti gli esami di approfondimento sui colletti degli alberi”, con “le operazioni che sono proseguite con il taglio di due piante risultate pericolose“, come spiega il Comune di Firenze. Gli accertamenti sono stati effettuati utilizzando il ‘resistograph’, ovvero l’apposito trapano che registra la resistenza che il legno oppone alla penetrazione di una punta che avanza a velocita’ costante. Grazie a questo strumento si possono ottenere informazioni sullo stato interno del legno della pianta.

Il trapano, che ha una punta di 3 millimetri di diametro, puo’ avanzare nel legno per 40 centimetri di lunghezza. I risultati della perforazione vengono poi raccolti in un grafico: visto che la resistenza alla perforazione e’ correlata alla densita’ del legno, il resistograph consente di misurare le variazioni di densita’ nella sezione del fusto della pianta indagata. É dunque possibile individuare vari difetti non visibili dall’esterno. Inoltre posizionando in maniera opportuna le indagini strumentali e’ possibile di quantificare l’estensione del danno all’interno delle diverse sezioni del fusto. Il gruppo consiliare “Firenze riparte a sinistra” ha espresso la “massima vicinanza alle persone ferite“. Per questo, spiegano, “chiediamo una comunicazione in Consiglio comunale dell’assessore all’Ambiente Alessia Bettini: formalizzeremo la richiesta alla prossima conferenza dei capogruppo e auspichiamo che possa essere svolta gia’ il prossimo lunedì”.