Maltempo Firenze: sul lungarno Moro lavori per 730.000 euro

Un investimento di 730mila euro per “sanare” una delle ferite inferte dalla tromba d’aria del primo agosto 2015. Con la sistemazione dell’area verde di lungarno Aldo Moro e’ terminata la prima fase (quella più significativa) dei lavori per la riqualificazione dei lungarni Colombo-Moro e dei giardini dell’area.

Per la prima parte del progetto – si apprende – sono stati messi a disposizione 400.000 euro, fondi che sono stati utilizzati soprattutto per piantare 180 alberi (per il fortunale di tre anni fa si persero 116 piante). Cosi’ le specie esistenti sono state sostituite tenendo conto dei cambiamenti climatici.

L’intervento ha poi previsto tutta una serie di lavori collaterali: tra questi il ripristino delle recinzioni danneggiate e delle panchine (con la sostituzione di parte degli arredi rimossi perché danneggiati). Sono state, poi, ridisegnate le aiuole a favore della parte destinata a prato rispetto a quella asfaltata.

Il programma di lavori includeva anche il rifacimento di pavimentazione esistente con un nuovo tipo di pavimentazione drenante per vialetti, piste ciclabili e varie, il ripristino dell’impianto d’irrigazione e l’eliminazione della siepe perimetrale di confine lungo la recinzione sul lato strada. Altri 330mila euro sono invece serviti per riqualificare e rendere più sicure le alberate stradali.

“Oggi- spiega il sindaco Dario Nardella nel sopralluogo con l’assessore all’Ambiente Alessia Bettini- abbiamo praticamente completato il lavoro necessario per questa parte della riva destra dell’Arno: il modo migliore, più concreto e trasparente per rispondere alla minaccia continua del cambiamento climatico. Abbiamo ripiantato alberi capaci di resistere agli agenti atmosferici causati dal cambiamento climatico“.