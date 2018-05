Maltempo Friuli: rimosso albero pericolante nel giardino di una scuola a Pordenone

In Friuli il maltempo delle ultime ore, caratterizzato da temporali e raffiche di vento, ha provocato disagi alla scuola primaria Gabelli di Pordenone, la più antica della città.

Nella mattinata di oggi il personale ha contattato il Comando provinciale dei vigili del fuoco per una pianta ad alto fusto che si era spostata e minacciava di cadere sull’edificio e sul giardino circostante. I vigili del fuoco hanno raggiunto il plesso scolastico e hanno provveduto a tagliare un albero alto una trentina di metri, già marcio alla base.

Il Maltempo lo aveva reso un pericolo per la scuola e la pubblica viabilità. Presente anche la Polizia municipale per la chiusura della strada nel corso delle operazioni di bonifica che si sono concluse senza alcun problema per gli scolari.