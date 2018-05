Maltempo, Giani: “Impegno per il restauro del santuario di Montenero”

“Ho assunto l’impegno, come Consiglio regionale, di far ripristinare la parete dell’abside del santuario della Madonna di Montenero che ospita tutti i simboli dei comuni toscani e che è stato danneggiato dal Maltempo che colpì Livorno nel settembre scorso“. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, di ritorno dalla celebrazione della patrona della Toscana celebrato oggi al santuario livornese.

“Oggi – ha spiegato Giani – da 71 anni è la festa della patrona della Toscana, la Madonna di Montenero, una festa religiosa ma anche civile. Quest’anno l’abbiamo celebrata con sobrieta’, non con un’iniziativa di grande respiro come organizzammo lo scorso anno per i 70 anni, quando accanto a noi c’era una quarantina di gonfaloni provenienti da tutta la Toscana. Lo abbiamo fatto volutamente perche’ Montenero e’ stato uno dei luoghi colpiti da una calamita’, la bomba d’acqua che nello scorso settembre ha colpito Livorno, e i danni sono ancora evidenti”.

“Faremo questo ripristino – ha concluso il presidente – lo dobbiamo al santuario a cui noi, sia da un punto di vista religioso, sia civile, sentiamo di dover far riferimento nell’identita’ della nostra Toscana”.