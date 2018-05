Maltempo, grandine a Sant’Agata de’ Goti: il Comune chiederà lo stato di calamità naturale

La Giunta comunale di Sant’Agata de’ Goti (Benevento) si riunirà nel pomeriggio per “deliberare e richiedere lo stato di calamità naturale per gravi danni conseguenti ad evento meteorologico eccezionale”, con riferimento a “vento, forti piogge e copiose grandinate” che “si sono abbattute su tutto il territorio comunale in queste ore”.

Dal Comune di Sant’Agata de’ Goti fanno sapere che sono giunte “molte segnalazioni da parte di cittadini per allagamenti e danni alle coltivazioni agricole” che hanno interessato i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e gli uffici comunali. Il sindaco Carmine Valentino ha convocato il Centro operativo comunale alle 15.30 per una prima attività ricognitiva.