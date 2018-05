Maltempo, Italia devastata da Nord a Sud: esondazioni e allagamenti in Toscana, danni a Roma e in altre Regioni [INFO e DETTAGLI]

Un maggio tutt’altro che primaverile sta interessando ogni parte d’Italia, con forti piogge e grandinate quasi ovunque. Ingenti i danni, in particolare in Toscana dove le intense piogge hanno causato l’esondazione di due torrenti, l’Ema nel Fiorentino e il Segavene nel Senese.

Situazione complicata anche a Roma, che ha registrato notevoli danni, con alberi e rami caduti, strade allagate e disagi alla viabilità.

Anche il Nord Italia sta vivendo delle ore critiche e di forte maltempo, con il Bergamasco interessato da una fitta grandinata e Rovereto allagata in seguito alle intense precipitazioni.

La pioggia non ha risparmiato neanche il Sud: il Sannio ha così rivissuto l’incubo maltempo dei giorni scorsi e il Foggiano è stato interessato da un violento nubifragio. Nella zona di Benevento a causa delle forti piogge un bus di studenti è rimasto bloccato per almeno un paio d’ore. Grande paura anche in provincia, dove un fulmine ha colpito un’abitazione con la conseguente ustione di una donna.

Situazione critica in Toscana

La situazione maggiormente critica in Toscana, dove picchi di oltre 50 mm in tre ore hanno causato le inondazioni del pomeriggio. In particolare una famiglia ha dovuto abbandonare l’abitazione situata in un podere in località La Fratta a Sinalunga (Siena) in quanto minacciata dall’esondazione del torrente Segavene. Le ingenti piogge delle ultime ore hanno provocato l’esondazione anche del torrente Galegno in località Amorosa nella cittadina della valdichiana senese.

Il Comune di Sinalunga ha attivato il centro operativo comunale ed un numero per le emergenze (0577 635221). Il vicino Comune di Torrita di Siena ha attivato lo stato di emergenza.

Un’autentica bomba d’acqua ha investito la zona di Molino d’era, nel Pisano, nei pressi di Volterra, in Alta Val di Cecina, e sul posto la situazione è diventata in brevissimo tempo particolarmente critica con strade e case allagate. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in salvo due persone anziane che rischiavano di restare intrappolate nelle loro abitazioni invase da circa mezzo metro d’acqua

Massima allerta anche nel Fiorentino, dove il violento nubifragio ha causato l’esondazione dell’Ema, il corso d’acqua dell’area fiorentina che attraversa i comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta, Greve in Chianti e Firenze. L’esondazione si è riversata sull’asse centrale della frazione, dal lato sinistro, e si sta lentamente dirigendo verso l’area artigianale di Meleto.

Danni e disagi nella Capitale

Fitte piogge anche a Roma Capitale, dove il tram 3 non è passato nel tratto tra Porta Maggiore a Trastevere a causa della una caduta di un albero sulla sede tranviaria in Via Carlo Felice.

Danni registrati anche alla stazione Prima Porta della ferrovia Roma-Viterbo, a causa della pioggia. Traffico congestionato per il maltempo un po’ in tutta la città, con diversi interventi dei Vigili del Fuoco per caduta rami e danni. La situazione non sembra migliorare, in quanto Protezione Civile della Regione Lazio ha emesso inoltre un’allerta meteo da oggi pomeriggio per altre 36 ore.

Danni al Sud Italia

Nel Sud Italia le zone maggiormente colpite sono state quelle del Sannio e del Foggiano, dove un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio in diverse zone della provincia. I comuni più colpiti sono stati quelli dei Monti Dauni, disagi anche a Deliceto e a Rocchetta Sant’Antonio.

Un violento nubifragio ha colpito anche la zona di Benevento e diversi comuni della provincia, causando ancora danni e creando disagi alla circolazione. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco intervenuti, tra l’altro, anche a San Marco dei Cavoti a causa di un incendio che ha interessato una mansarda colpita da un fulmine.

Grandinate nell’Italia del Nord

Una fitta grandinata si è abbattuta questa sera sulla valle Seriana, in provincia di Bergamo, con chicchi anche piuttosto grandi. La grandinata ha interessato tutta la valle Seriana, mentre nel resto della provincia di Bergamo piove intensamente. Una violenta grandinata ha colpito inoltre parte della provincia bellunese, in particolare l’area di Valle di Cadore, dove prati e strade sono diventati bianchi di ghiaccio come dopo una nevicata.