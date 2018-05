La proroga alla riaccensione e l’esercizio degli impianti per la climatizzazione invernale passa da due a sette ore (massimo) giornaliere ed è valida fino al 21 maggio prossimo. La disposizione si e’ resa necessaria per le condizioni meteorologiche che hanno portato temperature al di sotto della media stagionale.

Ordinanza del sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi, per prolungare l’orario di accensione degli impianti termici in funzione negli edifici pubblici e privati del capoluogo regionale.

Maltempo L’Aquila: prolungato l’orario di accensione delle caldaie

