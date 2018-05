Maltempo: Legnano chiede la valutazione dello stato di calamità

Il Comune di Legnano (Milano) ha chiesto a Regione Lombardia la valutazione dello stato di calamita’, a seguito di danni a diverse strutture e abitazioni di Legnano, provocati dalla violenta grandinata del 9 maggio scorso.

A comunicarlo e’ il sindaco della citta’ milanese, Gianbattista Fratus, che ha spiegato di aver trasmesso “la documentazione a Regione Lombardia”, parlando di circa una “sessantina di moduli, tra attivita’ commerciali, artigianali e abitazioni”.

“Un passaggio dovuto”, prosegue il sindaco, “attendiamo che la situazione sia esaminata dagli organi competenti”. “Sappiamo – ha concluso – che lo stato di calamita’ viene riconosciuto solo a determinate condizioni e non e’ detto che queste, a Legnano, sussistano. Abbiamo raccolto informazioni a partire dalle quali potremo prendere in considerazione eventuali ulteriori iniziative per venire incontro a quanti hanno subito danni”.