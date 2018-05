Due grossi rami si staccano da un platano e cadono su via Molinello, strada del centro di Termoli che costeggia il parco comunale, solitamente molto trafficata.

E’ accaduto oggi durante il violento temporale che si è abbattuto intorno alle 15 sulla città, in quel momento stavano transitando alcune auto e un autobus che sono per puro caso non sono stati colpiti. I residenti della zona lamentano la mancata potatura degli alberi della zona, nonostante le ripetute richieste al Comune.