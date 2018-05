Disagi, sempre per la violenza dell’acqua anche a Deliceto e a Rocchetta Sant’Antonio. Al momento non vengono segnalati disagi alla circolazione stradale.

Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio in diverse zone della provincia di Foggia. I comuni maggiormente colpiti sono quelli dei Monti Dauni come Candela dove stanno operando alcune squadre dei Vigili del fuoco per allagamenti in scantinati e box anche se non vengono segnalati eccezionali difficoltà.

article

1090522

MeteoWeb

Maltempo: violento nubifragio nel Foggiano

Un violento nubifragio si è abbattuto questo pomeriggio in diverse zone della provincia di Foggia. I comuni maggiormente colpiti sono quelli dei Monti Dauni come Candela dove stanno operando alcune squadre dei Vigili del fuoco per allagamenti in scantinati e box anche se non vengono segnalati eccezionali difficoltà. Disagi, sempre per la violenza dell’acqua anche

http://www.meteoweb.eu/2018/05/maltempo-nubifragio-foggia/1090522/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2013/12/fiumare-in-piena.jpg

foggia,maltempo,nubifragio

ANALISI E SITUAZIONE