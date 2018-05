Maltempo Piemonte: rimane chiuso per allagamento il tunnel sulla statale 20

Anas comunica che permane la chiusura, a causa di un allagamento, del Tunnel di Tenda, tra il km 108,700 e il km 111,900 della strada statale 20 “Del Colle di Tenda e di Valle Roja” in Piemonte.

A causa delle intense e prolungate precipitazioni dei giorni scorsi, unite al contemporaneo scioglimento delle nevi, la falda presente all’interno dell’ammasso roccioso del Col di Tenda ha subìto un eccezionale aumento di livello della falda, raggiungendo e sormontando la quota delle due gallerie.

Nella nuova galleria in corso di realizzazione, l’acqua è penetrata in alcuni punti della calotta ancora privi del rivestimento. Nella galleria storica, non impermeabilizzata, l’acqua è penetrata attraverso tutto il perimetro della canna, oltre che dalla pavimentazione. Il fenomeno è in fase di riduzione e, appena possibile, all’interno del vecchio tunnel sarà effettuato un accurato accertamento, propedeutico alla riapertura. Durante la chiusura , il percorso alternativo consigliato è costituito dalle autostrade A6 “Torino-Savona” e A10 “Savona-Ventimiglia”.