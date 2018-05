Maltempo: stop per la pioggia ai lavori sulla strada Castelsardo 

Una squadra di rocciatori è al lavoro da ieri a Punta Spinosa, lungo la statale 200 che collega Castelsardo con la frazione di Lu Bagnu, sulla parete rocciosa da cui due settimane fa si è staccata, a causa del Maltempo, una frana che ha invaso la carreggiata, costringendo le autorità a chiudere la strada.

Questa mattina i lavori svolti dalla Tecnoline hanno subito una pausa forzata a causa della pioggia intensa, ma già nel pomeriggio gli esperti rocciatori hanno ripreso le operazioni di disgaggio dei massi più pericolosi.

“Si è approfittato della pausa per esaminare i filmati del lavoro di ieri, valutare traiettorie ed energia cinetica dei singoli massi – spiega il sindaco di Castelsardo, Franco Cuccureddu – Dati che saranno utilissimi per valutare quale tipologia di interventi attuare per mitigare il rischio per la pubblica incolumità”.