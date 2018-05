Maltempo Pisa: crolla porzione di tetto di un’abitazione a Montopoli Valdarno

Parte del tetto di un’abitazione è crollata ieri sera a Montopoli Valdarno (Pisa): sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto (Pisa), che hanno individuato tra le cause la vetustà dell’edificio e probabili infiltrazioni di acqua piovana. Il crollo è stato determinato dalla rottura della trave principale in legno. Il sopralluogo effettuato dai pompieri ha anche permesso di stabilire che il resto dell’abitazione era agibile e che dunque non era necessario evacuare i residenti.