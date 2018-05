Maltempo, Rfi: il 20 Maggio riapre la linea Porrettana dopo la frana a Gaggio 

A poco piu’ di due mesi dall’interruzione forzata dal Maltempo e dalla frana nel comune di Gaggio Montano, nel Bolognese, riprendera’ regolarmente, domenica prossima la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Riola e Porretta Terme, sulla linea Porrettana.

I primi treni a ripercorrere la linea interrotta l’11 marzo per i danni all’infrastruttura provocati dalle difficili condizioni meteorologiche saranno il regionale 6337 Bologna-Porretta in partenza dal capoluogo emiliano alle 17.34 e il regionale 6364 Porretta-Bologna in partenza dalla cittadina appenninica alle 19.21 Con la ripresa della circolazione ferroviaria cessera’ il servizio sostitutivo con autobus in funzione negli scorsi mesi.

Rete Ferroviaria Italiana ha ripristinato e protetto la scarpata ferroviaria su cui poggia la massicciata che sostiene i binari erosa dalle acque del fiume Reno a seguito del movimento franoso avvenuto a Gaggio Montano. Il cedimento della scarpata ha reso necessaria anche la costruzione di undici nuovi pali di sostegno della linea di contatto per l’alimentazione elettrica dei treni e il ripristino dell’assetto dei binari.

L’investimento complessivo e’ stato di circa 180 mila euro e l’intervento e’ stato realizzato nei tempi previsti calcolati in sei settimane dall’ottenimento del nulla osta all’avvio del cantiere. In una prima fase il binario sara’ percorso precauzionalmente a velocita’ ridotta che sara’ gradualmente innalzata fino a quella normalmente prevista. Rfi sta progettando un ulteriore intervento di protezione della linea che sara’ realizzato nei prossimi mesi.