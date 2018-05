I vigili del fuoco di Roma stanno intervenendo in via Marco Simone, via Palombarese e via Tiburtina, località Sette Ville, per allagamenti e alberi caduti in seguito a forti piogge. Sono stati almeno una ventina gli interventi effettuati.

Alcune persone rimaste bloccate nelle proprie auto a causa del maltempo sono state soccorse. Sul posto almeno tre squadre con il supporto del nucleo sommozzatori, nucleo Saf e un elicottero.