Maltempo Roma: disagi e traffico congestionato

Traffico congestionato per il maltempo un po’ in tutta la città. Lo rende noto l’Astral attraverso il notiziario della viabilità. La società della viabilità segnala in particolare code in carreggiata esterna sul Grande Raccordo Anulare dalla Roma-Fiumicino alla Nomentana; in interna, invece, dalla Cassia all’Appia.

Un chilometro di code sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per le difficolta’ di immissione. Sul tratto urbano della A24,invece, Astral segnale traffico congestionato in uscita da Portonaccio al Gra.

Si procede a rilento anche sulla Cassia tra l’Olgiata e La Storta e sulla Casilina tra Borghesiana e il Raccordo in entrambi i casi nelle due direzioni. Traffico intenso sulla Pontina da viale Europa a Castel Romano verso Pomezia. Infine, rallentamenti in direzione di Ostia: sulla Cristoforo Colombo da Vitinia ad Acilia e su via dell’Aeroporto di Fiumicino da Portuense a Trincea delle Frasche.