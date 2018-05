Improvvisi e violenti temporali nella notte in Sardegna: innumerevoli i danni e i disagi. Oltre a Fluminimaggiore e Iglesias, si segnalano criticità anche ad Arbus, sulla costa sudoccidentale, e Carbonia, nel Sulcis: intervento, nel primo caso, per i carabinieri della Compagnia di Villacidro, per soccorrere tre camperisti rimasti bloccati tra due corsi d’acqua ingrossati.