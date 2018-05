Maltempo Sardegna: convoglio fuori dai binari, arriva il treno per il trasbordo dei passeggeri

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha inviato un treno da Olbia per il trasbordo dei passeggeri del convoglio Regionale 3956 Cagliari – Olbia uscito dai binari (tecnicamente ‘svio’, specifica Trenitalia) con gli ultimi due carrelli intorno alle 18,50 tra Bonorva e Torralba (Ss), sulla linea Macomer – Ozieri-Chilivani, e diretto ad Olbia.

Le porte del treno che dovrà portare a destinazione gli 80 passeggeri presenti a bordo si sono chiuse alle 21, 20 e il convoglio è ripartito per la città gallurese alle 21,28. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Protezione civile e il personale delle Ferrovie dello Stato.

L’incidente è avvenuto, come spiega FS, perché la massicciata su cui poggiano i binari è stata erosa dalle intense piogge delle ultime ore che hanno provocato l’accumulo di acqua che è. Non si registrano feriti,ma molta tensione e paura. Trenitalia ha attivato un servizio navetta con bus sulla tratta fino a quando non sarà completamente ripristinata e messa in sicurezza.