Maltempo in Sardegna: chiuse alcune statali per allagamenti

Le piogge incessanti stanno provocando disagi anche alla viabilità in Sardegna: chiusa per allagamento al km 15 la statale 131 Dcn, la diramazione per Nuoro e Olbia. Bloccato il tratto dell’arteria viaria all’altezza del lago Omedeo, vicino ad Abbasanta, nel territorio di Oristano. Il traffico e’ stato deviato nei due sensi di marcia, per Cagliari e per Nuoro, verso Ottana e poi sulla Statale 129 “Trasversale sarda” che mette in collegamento la costa orientale con quella occidentale dell’Isola.

Sempre a causa di allagamenti, sulla strada statale 125 ‘Orientale Sarda’, nel territorio comunale di Budoni, il traffico è deviato sulla viabilità comunale. Dal km 32,500 al km 33,500 è chiusa la strada statale 389 ‘di Buddusò e del Correboi’ a causa dell’esondazione del Rio Mannu con deviazione del traffico sulla viabilità provinciale. Permane inoltre la chiusura della strada statale 200 “dell’Anglona” a causa di una frana al km 29,000, in località Castelsardo.