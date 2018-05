Segnalate criticità anche in località Monte Ricciu e Monte Agnese: sulla strada vicinale Salto Don Peppino è stato chiuso l’attraversamento del Rio Calvia e nella borgata di Sa Segada.

A causa dell’esondazione di un torrente, è stata chiusa al transito veicolare in via precauzionale la strada che collega la zona di Sant’Anna con Salondra, ad Alghero .

Maltempo Sardegna: esonda torrente ad Alghero, chiusa strada

