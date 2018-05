Maltempo Sardegna: forti piogge, crolla soffitto dell’ospedale Cto di Iglesias

Si è verificato un crollo all’interno della sala preoperatoria di ortopedia dell’ospedale Cto di Iglesias, nel Sulcis, probabilmente dovuto alle infiltrazioni d’acqua provocate dalle piogge dei giorni scorsi. A cedere è stata la plafonatura di coibentazione del locale lavaggio chirurghi

“Sicuramente le forti piogge di questi giorni hanno fatto emergere le criticità del presidio – spiega l’azienda sanitaria – il nuovo responsabile tecnico sta effettuando tutte le verifiche del caso. Sono in corso accertamenti diffusi in tutto il presidio per verificare la situazione e garantire la sicurezza di pazienti e operatori“.