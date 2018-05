Maltempo Sardegna, treno uscito dai binari: tecnici Rfi al lavoro per il ripristino della linea

Sono iniziati nel corso della notte scorsa i lavori per ripristinare la circolazione dopo l’uscita dai binari degli ultimi carrelli del treno Regionale 3956, nella serata di ieri, fra Bonorva e Torralba (Sassari), sulla linea Macomer – Ozieri-Chilivani.

Le squadre tecniche di Trenitalia sono al lavoro per rimuovere il treno grazie all’ausilio di un carro soccorso. Dopo il recupero del convoglio, i tecnici di Rfi potranno intervenire e definire i tempi di lavoro per ripristinare l’infrastruttura danneggiata e riprendere la circolazione ferroviaria in piena sicurezza sulla linea Macomer – Ozieri-Chilivani nel più breve tempo possibile.

L’uscita dai binari è stata provocata dall’erosione della massicciata su cui poggiano i binari, visto l’elevato accumulo di acqua causato dalle intense piogge che hanno interessato la zona nella giornata di ieri. I passeggeri del treno coinvolto hanno proseguito il loro viaggio a bordo di un altro treno. Per garantire la mobilità, Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Macomer e Ozieri-Chilivani.