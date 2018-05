Maltempo, scontro tra auto: una vittima nel Cosentino

Un grave incidente stradale ha provocato un morto e diversi feriti. Il sinistro e’ avvenuto nei pressi di Rovito (Cosenza), sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta cadendo copiosa.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre alcune persone rimaste incastrate nelle lamiere delle due vetture coinvolte, sono al lavoro i sanitari del 118 e le forze di polizia. Il traffico sta subendo forti rallentamenti.

E’ una donna di 73 anni, Rosa Cortese, di Rovito (Cosenza), la vittima dell’ incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi dello svincolo di Pianette di Rovito, dove due auto si sono violentemente scontrate per cause in corso di accertamento. La figlia della vittima e’ rimasta gravemente ferita. Altre due persone sono state portate nell’ospedale di Cosenza.