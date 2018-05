Maltempo: scuole chiuse domani 5 maggio in diversi comuni della provincia di Oristano [ELENCO]

Scuole chiuse, domani, in diversi comuni della provincia di Oristano, a causa della nuova ondata di Maltempo registrata nel pomeriggio e dell’allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Le attivita’ didattiche, che non subiranno invece interruzioni nella citta’ capoluogo, verranno sospese nei due principali centri della provincia, Bosa e Terralba, come disposto con ordinanze dai sindaci Luigi Mastino e Sandro Pili.

Scuole chiuse anche nei comuni di Marrubiu e Ales, dove nel pomeriggio si sono registrati diversi allagamenti. Niente lezioni neppure a Urasper il terzo giorno consecutivo: si teme per l’elevato livello d’acqua, in diversi canali che attraversano il centro abitato. Circolazione bloccata lungo la Statale 292, nella tratto tra la Statale 131 Carlo Felice a Oristano, a causa dell’allagamento della carreggiata.

Il provvedimento e’ stato disposto, questo pomeriggio. In serata, dopo un sopralluogo del sindaco Andrea Lutzu con la protezione civile, si e’ confermata la chiusura almeno fino a domani. Disagi per gli automobilisti costretti a utilizzare percorsi alternativi in uscita e in ingresso a Oristano.