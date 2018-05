Maltempo: riapre nel weekend la strada rivierasca del Sebino 

Prosegue in queste ore lo sgombero dei detriti lungo la Rivierasca, caratterizzata dall’ingombro di materiale per il maltempo dei giorni scorsi: la strada, strategica per la circolazione della sponda bergamasca del lago d’Iseo, riaprirà nel weekend in entrambi i sensi di marcia.

In seguito, da settimana prossima verrà ripristinato il senso unico alternato per i cantieri mobili fino all’ultimazione degli interventi. Anche i battelli ‘spazzini’ dell’Autorità di bacino stanno lavorando. Raccolte cataste di legna, ramaglie e rifiuti in prossimità del lido San Rocco a Predore, come un po’ in tutto il basso lago.

“In due giorni – spiegano gli operatori – abbiamo riempito una quindicina di container da 10 tonnellate, siamo a metà del lavoro”.