Maltempo, il sindaco di Volterra: “I consorzi siano più incisivi”

“Servono interventi incisivi, su tutte le aree a rischio e su quelle più fragili, da parte dei Consorzi di Bonifica”. Lo afferma il sindaco di Volterra (Pisa), Marco Buselli, dopo “i recenti fatti alluvionali nella piana dell’Era” che “hanno messo in luce nuovamente le criticità mai risolte di un reticolo idraulico da rivedere”.

“Spero – aggiunge Buselli – che anche la Regione, che ringrazio per la proclamazione dello stato di emergenza, attraverso il settore Difesa del Suolo stimoli i Consorzi a un’azione più capillare e puntuale. I danni alle colture e all’allevamento nel Volterrano ci sono stati. Già è difficile per le aziende agricole affrontare il quotidiano, quindi bisogna far sì che, attraverso un’attenta e costante regimazione delle acque, si possano ridurre al minimo i rischi di esondazione”.