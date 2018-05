L’intervento, a cura dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), consisterà nella realizzazione di un rialzo di circa 40-50 centimetri, compatibile con il mantenimento della percorribilità del flusso in sommità. L’intervento complessivo si concluderà entro la fine di giugno.

Lunedì 28 maggio prendono il via i lavori di rialzo dell’argine sinistro del fiume Secchia a Soliera (Modena) per circa un chilometro di lunghezza. I primi giorni saranno impiegati per i lavori di sfalcio, mentre le operazioni di movimentazione terra avranno inizio dal 30-31 maggio.

Maltempo: a Soliera al via lavori per alzare l’argine del fiume Secchia

