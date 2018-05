Maltempo, strada statale 362 “Jesina” chiusa per allagamenti

Anas comunica che sulla strada statale 362 “Jesina”, a causa di un allagamento tra il km 4 e il km 5 dovuto al maltempo, e’ provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra la rotatoria per Santa Maria Nuova e la rotatoria per Castelrosino (Jesi), in provincia di Ancona. Il traffico al momento e’ deviato sulla viabilita’ alternativa, con indicazioni in loco. Il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine e’ presente sul posto per la gestione della viabilita’ e per la pulizia del piano viabile, al fine di riaprire il tratto stradale il prima possibile.