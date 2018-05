Maltempo Umbria, Terni: frane su strade regionali e provinciali

Una serie di frane si sono registrate ieri lungo la SR205 Amerina, la SP34 e la SP10, nei territori comunali di Montecchio, Fabro e Narni. Al lavoro le squadre di cantonieri della Provincia di Terni, intervenute per rimuovere fango, detriti e breccia caduti sulle carreggiate e per ripristinare rapidamente gli standard minimi di sicurezza per chi viaggia.

I fenomeni sono stati causati dal maltempo che ha interessato buona parte del territorio provinciale causando anche la caduta di alcune alberature rimosse dalla Provincia e dai vigili del fuoco.