Un intenso temporale si è abbattuto nel pomeriggio nella zona di Terni. Numerosi gli interventi nei quali sono stati impegnati i vigili del fuoco.

A causa della pioggia alcune auto sono rimaste intrappolate in diversi sottopassaggi stradali. In via Bramante il ramo di un albero è caduto su una persona in bici. Anche questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco.