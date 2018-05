Maltempo: cartelli divelti dal vento nei cantieri del sisma 

Un’ondata di Maltempo ha causato grossi disagi alla viabilità nel Maceratese e in particolare a San Severino Marche. Gli agenti della Polizia Locale e gli operai dell’Ufficio manutenzioni sono intervenuti per diverse chiamate. Il forte vento ha divelto cartelli, transenne e recinzioni in diversi cantieri della ricostruzione post-terremoto.

Ci sono stati allagamenti in viale Varsavia e lungo la strada, poi chiusa, che conduce alla località Sassuglio. Sono caduti alberi nei pressi del santuario della Madonna dei Lumi e in via Del Vallato. Allagamenti si sono verificati anche sulla strada comunale che conduce alla frazione di Maricella.

Disagi anche in altre zone del Maceratese per piogge intense. A Cingoli precipitazioni e problemi fognari hanno causato l’allagamento di una palestra. Mentre a Colmurano sono caduti in strada diversi grossi rami da alberi.