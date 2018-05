Maltempo Volterra: restituito l’accesso a Mazzolla dopo la frana 

E’ stato riaperto l’accesso alla frazione di Mazzolla nel Comune di Volterra, chiuso il mese scorso a causa di una frana. Ne da’ notizia l’amministrazione comunale spiegando che e’ stata parzialmente revocata l’ordinanza che vietava l’uso di alcuni immobili nella frazione.

“In appena un mese – sottolinea il sindaco Marco Buselli – e’ stato possibile ridare a Mazzolla l’accesso al borgo e alla piazza, ma soprattutto riportare le persone evacuate nelle proprie abitazioni. Ringrazio la Geoalpi e la struttura comunale, che hanno permesso il raggiungimento di questo obiettivo in tempi record. Resta adesso da ricostruire il versante e il muro, ma la messa in sicurezza e’ completa”.

L’ordinanza prevede anche “la realizzazione di una corsia adeguatamente protetta per permettere la circolazione pedonale sul tratto di via prospiciente il fronte del muro crollato e successivamente messo in sicurezza e consentire l’accesso alle abitazioni precedentemente evacuate”. Confermato “il doppio senso di marcia nel tratto di strada tra la piazza e la via di Mazzolla sul lato opposto al punto del crollo”.