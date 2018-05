Marche: studenti Itis Marconi Jesi vincono il contest ‘TecnicaMente’ 

Con un prototipo di miscelatore di precisione per vernici ed altri liquidi, tre studenti delle classi quinte dell’Itis Marconi di Jesi hanno convinto una giuria di otto imprenditori della provincia di Ancona chiamati a scegliere i progetti più innovativi, sostenibili economicamente e ben presentati.

Michele Pasqualini, Enrico Perugini e Michele Ceccacci sono i vincitori del contest “TecnicaMente” organizzato dalla scuola insieme ad Adecco Italia nel quadro di una competizione nazionale che coinvolge 100 scuole coinvolte.

Le aziende della giuria – Eurodiesel Service, Lazzerini, Loccioni, Namirial, Paradisi, Pieralisi, Pierpaoli e Thermowatt – hanno scelto il progetto per “la maggiore complessita’ tecnica e maggiore chiarezza ed efficacia nella presentazione” tra i cinque in gara. Buona impressione hanno suscitato anche i prototipi di macchina distributrice di cibo per animali domestici ‘Pet Feeder’, a cura Enea Marcantoni e Lorenzo Boschetti; la ‘Weather Station’ di Simone Luconi e Riccardo Paolucci, una stazione meteo collegata ad una app per fini statistici e previsioni; il ‘Tabellone segnapunti’ realizzato da Riccardo Santinelli, Dennis Moscatelli e Michele Suris, una app per gestire il punteggio di una competizione sportiva; il ‘Parcheggio a due piani’ di Xherri Serjani, Sante Manuel Sangermano, Philipp Ragni e Lorenzo Pollonara, con un unico varco per l’ingresso e l’uscita delle auto, controllato mediante Controllore Logico Programmabile e pannello utenti Human Machine Interface.