Mare sostenibile: innovazioni e soluzioni per lo sviluppo dell’economia del mare

Il dialogo tra scienza, policy-makers, imprenditori, società civile disegna la via verso lo sviluppo sostenibile del mare e apre il dibattito su argomenti cruciali come: gli scenari di cambiamento climatico, le tecnologie d’avanguardia per previsioni meteo marine, le prospettive della pesca sostenibile, il ruolo delle imprese e della governance, l’ocean literacy e la diffusione della conoscenza del mare.

PROGRAMMA

11.30 Registrazione e imbarco

12.30 Lunch di benvenuto

14.00 Saluti istituzionali

Benvenuto del Comandante di Costa Fascinosa

Leoluca Orlando – Sindaco di Palermo

Stefania Lallai – Costa Crociere

14.20 Introduzione

Nicolò Carnimeo – Università di Bari – consulente Rai Uno Linea Blu

14.30 Applicazioni web e mobile per la sostenibilità del mare

Giovanni Coppini – Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

14.45 Ocean Literacy: l’importanza di conoscere il mare

Francesca Santoro – IOC, International Ocean Commission – UNESCO

15.00 Ripensare la pesca nell’Antropocene

Franco Andaloro – ISPRA associato AZN Anton Dohrn

15.15 Tecnologia e innovazione a supporto della pesca sostenibile

Emilio Notti – CNR – ISMAR

15.30 Marine Strategy Framework Directive in Italia

Silvestro Greco – Università Scienze Gastronomiche

15.45 Rapporto tra utenti del mare sostenibilità

Ammiraglio Salvatore Gravante, comandante Direzione Marittima di Palermo

16.00 Conclusioni

Enrico Giovannini – Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

16.30 Sbarco partecipanti