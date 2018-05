Medicina estetica: pelle opaca e rugosa per il fumo, nemico della bellezza

Tra i temi al centro del 39° Congresso nazionale di Medicina Estetica (Sime) che si è chiuso ieri a Roma, ci sono state anche le conseguenze “estetiche” del fumo, come la pelle opaca, grigiastra e meno elastica.

Dal meeting è emerso che scegliere prodotti alternativi (e-cig o prodotti a tabacco riscaldato) potrebbe contribuire a ridurre i danni causati dall’esposizione al fumo. “E’ importante che a un congresso di medicina estetica si parli anche di questo perche’ le donne vengono a chiederci di riparare a questi danni. Ma la soluzione sarebbe nelle loro mani se imparassero a ridurre il fumo!,” spiega Nadia Fraone, vicedirettore della Scuola di Medicina Estetica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e consigliere Sime. “Determina una vasocostrizione che rende la pelle piu’ opaca e piu’ irritabile. E, inoltre, comporta una diminuzione delle scorte di vitamina A, necessaria ai processi riparativi della cellula del derma“. “Il colore della pelle diventa grigiastro, aumentano le borse intorno agli occhi e le rughe intorno alla bocca“. Le ripercussioni estetiche “sono visibili gia’ dopo un decennio e la degenerazione delle strutture del derma e’ progressiva“. Le conseguenze “sono proporzionali al numero di sigarette fumato, mentre smettere ha conseguenze positive evidenti sin dai primi mesi“. “Abbandonare le sigarette almeno per vanita’ puo’ essere una buona occasione per far del bene a tutto l’organismo“.