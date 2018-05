Meeting Giovani e Cuore Aritmico 2018: presentazione del libro dell’artista Stefano Reolon

Durante il Meeting Giovani e Cuore Aritmico 2018 che si terrà sabato 26 maggio dalle ore alle ore 9.30 alle ore 14.30 presso l’Hotel Venezia Laguna Palace di Mestre sarà presentato ufficialmente il libro che l’artista Stefano Reolon ha ideato in collaborazione con la prof.ssa Barbara Bauce e le dott.sse Viviana Marcon e Fabiana Micheluzzi, per la nuova campagna di sensibilizzazione dell’associazione Geca Onlus di Padova rispetto alle malattie cardiache di impronta genetica.

Il nuovissimo progetto editoriale intende far avvicinare le giovani generazioni all’associazione Geca Onlus, che opera da vent’anni per sostenere le persone affette da malattie cardiache eredo familiari e le loro famiglie, attraverso uno strumento immediato, creativo, fresco e diretto quale l’arte contemporanea. Un progetto editoriale che riunisce arte, bellezza, prevenzione, informazione e che parla direttamente ai giovani ed in particolare alle scuole del territorio.

Il testo illustrativo di Stefano Reolon si ispira al mondo dei manga giapponesi ma anche allo slang dei giovani; il tutto condito da una vena fortemente pop e da colori fluo. Un modo estremamente creativo di comunicare ai giovani ciò di cui a volte si fa fatica a parlare, la malattia, che spesso viene intesa come sinonimo di diversità ed isolamento.

L’opera, che utilizza un linguaggio diretto e familiare, è il risultato di un’intensa collaborazione tra due linguaggi apparentemente diversi, quello medico e quello artistico, con lo scopo di comunicare alcuni concetti fondamentali di prevenzione.

L’artista Stefano Reolon ha saputo tradurre in modo magistrale messaggi importanti, traducendoli in immagini forti ed incisive rivolte ai giovani.

Attraverso le fresche e suggestive illustrazioni e i dialoghi, che sono stati realizzati attingendo a piene mani dagli studi effettuati dalle psicologhe che collaborano con l’associazione Geca onlus, Viviana Marcon e Fabiana Micheluzzi, e dalla collaborazione con la dott.sa di Cardiologia Barbara Bauce, si è approdati ad una comunicazione alternativa e più incisiva, che vuole sensibilizzare i ragazzi ad avere un occhio di riguardo per se stessi e ad ascoltare il proprio corpo.

Il Meeting Giovani e Cuori Aritmico è organizzato dall’associazione Geca Onlus di Padova e certficato ECM dal Provider ID.1884 Dipartimento di Medicina. Gode dei patrocini di Regione Veneto, Ulss 3, Ordine Provinciale del Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina- Dimed, Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari Unipd, Associazioni amiche di Telethon, Liceo Artistico Statale M. Guggenheim di Venezia, IC L. Spallanzani di Venezia.

Il meeting di quest’anno è dedicato al Presidente Onorario dell’associazione, prof. Andrea Nava, tristemente scomparso di recente.