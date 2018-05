MICS 2018, il congresso mondiale dedicato alla Valvola Mitrale

Torna quest’anno il MICS 2018 – The Mitral Conferences, il congresso biennale organizzato dalla Mitral Academy, associazione con sede in Italia nata con l’intento di promuovere la cultura della valvola mitrale e favorire il confronto e l’aggiornamento di professionisti, che si terrà a Roma presso l’Università Urbaniana l’8 e il 9 giugno. Il MICS si alterna con il Mitral Conclave, che si svolge ogni due anni a New York.

Il MICS 2018 riunisce oltre 100 esperti da tutto il mondo che si confronteranno sulle nuove procedure di chirurgia mininvasiva per trattare le patologie della valvola mitrale, con particolare attenzione alla chirurgia riparativa.

L’edizione di quest’anno vede tra le novità le sessioni dedicate all’Aritmologia, all’Emodinamica, all’Elettrofisiologia e alla Cardiologia Interventistica per tracciare un quadro sempre più completo delle specialità coinvolte nel trattamento della valvola mitrale.

Fondatore della Mitral Academy e presidente del MICS è il Cardiochirurgo Giuseppe Speziale, Coordinatore nazionale della Cardiochirurgia di GVM Care & Research.

A coordinare le sessioni congressuali il dottor David Adams, direttore del Mitral Valve Repair Reference Center del Mount Sinai Hospital di New York e presidente dell’American Association For Thoracic Surgery (AATS).