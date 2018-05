Migranti: Varrica (M5S), hotspot a Palermo è cosa diversa da Cie regionale

Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Sono due cose diverse. Una cosa è un centro a livello regionale, che per altro non deve essere una struttura in cui i migranti rimangono per anni, un’altra è un hotspot allo Zen”. Così il deputato del M5S Adriano Varrica, a Palermo, ha risposto alle domande dei giornalisti su come conciliare l’opposizione dei consiglieri pentastellati al Comune di Palermo sulla creazione di un hotspot allo Zen e la previsione, inserita nel contratto di governo, di aprire un Cie in ogni regione.