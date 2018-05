Milano Food Week: venerdì 11 maggio protagonista la cucina veg

Gli italiani sono in prima linea nella rivoluzione vegan. Negli ultimi 5 anni, secondo il rapporto Eurispes 2018, ha optato per un regime alimentare vegetariano o vegano dal 7% all’8% dei nostri connazionali, confermando che quella che all’inizio sembrava una moda ora è diventata un’abitudine per uno zoccolo duro di italiani. Che molto spesso, però, faticano a mantenere certe abitudini, soprattutto quando cucinano a casa, per la famiglia: «L’alimentazione a base vegetale riscuote sempre più interesse, ma cucinare le verdure in modo vario, compatibilmente con i ritmi di una vita frenetica, e in modo gustoso, può essere difficile per chi non è un cuoco provetto. Ci si può scoraggiare di fronte a ricette complicate, ingredienti nuovi e, magari, primi esperimenti poco riusciti. Con le giuste dritte, però, si possono ottenere grandi risultati» parola di Kiki Stojanovic, responsabile marketing di AMC Italia, una delle più importanti aziende di sistemi di cottura per un’alimentazione sana e gustosa.

Eppure ci sono tanti trucchi per portare facilmente la cucina vegetariana e vegana nella propria routine quotidiana. Per questo AMC Italia, nell’ambito della Milano Food Week, organizza uno showcooking speciale dove saranno svelati trucchi e segreti per cucinare le verdure in modo semplice, rapido e ancora più sano, preservando cioè tutti i nutrimenti degli alimenti.

A condurre i giochi sarà Simona Vignali, naturopata esperta in alimentazione salutista, e l’appuntamento è alle 20.00 da City Zen Milano, con il suo Healty Point in cui la cucina incontra le arti olistiche.

L’esperta metterà in scena uno “Storycooking” in cui si svelerà come diventare perfetti cuochi veg grazie alle attrezzature AMC, che uniscono sapore, salute e facilità d’uso attraverso i più appropriati metodi di cottura, prima di tutto il vapore: «Una cottura delicata, che preserva tutto il gusto degli alimenti e mantiene il loro contenuto di vitamine e sali minerali, poiché si evita il contatto del cibo con acqua o altri liquidi, né si aggiungono grassi da condimento» spiega Stojanovic.

Questo e altri consigli saranno spiegati durante la serata, che si concluderà naturalmente con un assaggio dei piatti preparati. «Il modo migliore –conclude Stojanovic– per convincersi che la cucina salutare, a base vegetale, può essere anche piena di sapore e di gusto».