Mobilità sostenibile, Repower: Ricarica 101 taglia il traguardo delle 200 strutture aderenti al circuito, dal Nord al Sud Italia

Cresce Ricarica 101, il circuito per l’approvvigionamento delle auto elettriche di Repower, gruppo energetico attivo da oltre 100 anni nel settore dell’energia elettrica. Sono oltre 200 le strutture aderenti al circuito delle eccellenze che si caratterizza per PALINA BURRASCA, lo strumento di ricarica Repower – inteligente e di design – che permette di ricarica velocemente grazie alla potenza di 22kW.

Ricarica 101, il più grande circuito interamente realizzato in Italia da privati e già best practice a livello europeo, permette a ogni driver elettrico di scoprire le bellezze del Belpaese nel pieno rispetto dell’ambiente e nel massimo risparmio, grazie alla ricarica, veloce e gratuita, offerta da tutte le strutture che hanno aderito al circuito.

Il viaggio di ogni driver, a due o quattro ruote, lungo il circuito è più semplice anche grazie a Recharge Around, l’app completamente gratuita e compatibile con IOS e Android, che fornisce informazioni sul circuito in tempo reale: dalla disponibilità di PALINA, agli orari di apertura e chiusura delle strutture fino alla tipologia delle prese disponibili per la ricarica.

E’ inoltre possibile seguire l’accensione di nuove PALINA BURRASCA, lungo Ricarica 101, direttamente dalla cartina di Repower, disponibile anche per smartphone, che riporta, Regione per Regione, le specifiche di tutte le strutture che aderiscono al circuito: per un viaggio alla scoperta della Penisola, libero da ansie da ricarica.

Per rimanere sempre informati sulle nuove accensioni di Ricarica 101 e sulle ultime novità in fatto di auto elettriche, in Italia e all’estero, è possibile seguire Homo Mobilis, il nuovo blog di Repower interamente dedicato alla mobilità sostenibile.