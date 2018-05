Mobilità sostenibile: Ubeeqo partner delle università di Milano

Ubeeqo, il car sharing a postazioni fisse della città di Milano, continua a siglare importanti collaborazioni con il mondo accademico, connotandosi come partner d’eccellenza per una mobilità condivisa, flessibile e green.

Dopo il successo della prima partnership lanciata a marzo con il Politecnico di Milano, infatti, Ubeeqo ha avviato altre due collaborazioni con prestigiose Università meneghine, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile (dal 22 maggio al 7 giugno in tutta Italia).

Politecnico di Milano e Università Cattolica di Milano hanno entrambe un’auto elettrica dedicata – rispettivamente Nissan Leaf e Renault Zoe – in dotazione per il personale universitario e per gli studenti. Per entrambi gli atenei, i viaggi di lavoro del personale dipendente sono a carico delle Università, mentre ai ragazzi, oltre al vantaggio di avere un’auto in esclusiva all’università, è stato riservato un codice voucher di 30€ per i nuovi iscritti, oltre ad altri 30€ per prenotazioni superiori le 72 ore.

Le promozioni dedicate agli studenti sono ora attive anche all’Università di Milano-Bicocca dove il 23 maggio è stata ufficialmente presentata la convenzione.

La presentazione della partnership con la Cattolica ha avuto luogo invece il 22 maggio e, per l’occasione, è stata data ai partecipanti la possibilità di fare un giro di prova dell’auto.

Infine, prosegue con il Servizio Sostenibilità del Politecnico di Milano la Call for Ideas firmata Ubeeqo, destinata a studenti e dottorandi: obiettivo del bando quello di dar vita ad una campagna di comunicazione sull’utilizzo del servizio a postazioni fisse come reale alternativa all’uso del mezzo privato, rivolto a chi vive o lavora vicino ai parcheggi Ubeeqo situati nei pressi di Città Studi e di Bovisa. Il primo progetto classificato verrà realizzato da Ubeeqo. In palio per i vincitori tre weekend di noleggio gratuiti (72 ore, 500km ognuno).