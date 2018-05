Mobilità tra spazio, terra e mare: siglato accordo per la sperimentazione sulla cyber security

Nell’ambito del Global Space Economic workshop di Rosa Marina di Ostuni è stato siglato un accordo per la sperimentazione sulla sicurezza informatica tra Dta, Asi, Esa e Belspo nell’aeroporto di Grottaglie.

L’accordo, che ha il fine di avviare attività di ricerca e di sperimentazione sulla cyber security nella mobilità tra spazio, terra e mare che saranno sviluppate presso l’aeroporto di Grottaglie, è stato sottoscritto durante il Global Space Economic workshop, organizzato ad Ostuni dal distretto tecnologico aerospaziale pugliese (Dta), presieduto da Giuseppe Acierno.

L’accordo è stato sottoscritto da Acierno per il Dta, per l’Agenzia spaziale italiana (Asi) dal presidente Roberto Battiston, da Eric Morel de Westgaver, direttore industria, appalti e servizi legali dell’Agenzia spaziale europea (ESA) e a distanza dall’ Ufficio federale belga per la politica scientifica (Belspo), rappresentato da Frank Monteny.

“Siamo molto soddisfatti per aver riunito in Puglia rappresentanti di istituzioni e imprese della mobilità provenienti da 10 Paesi europei e da Nigeria Usa e Canada, i quali hanno dibattuto sui futuri scenari della sicurezza e hanno dato il via a nuove collaborazioni” ha commentato Acierno.