Moby e Tirrenia partner di Dogalize: sorprese in cabina, cibo, giochi e sconti per le famiglie che viaggiano con il migliore amico al seguito

Duecentomila per quattro; risultato: 800.000. Tante sono le zampe che Moby e Tirrenia ospitano ogni anno a bordo delle loro navi. Le due compagnie che hanno svolto una funzione pionieristica a favore degli amici a quattro zampe, aprendo le porte delle loro cabine agli animali di compagnia in viaggio con le loro famiglie, collocano un nuovo importante tassello nella loro strategia dog friendly, avviando una partnership con Dogalize, il dog social numero 1 in Italia (con una community di oltre 600mila utenti attivi) dedicato a chi ama gli animali, dove è possibile condividere foto, video, informazioni di ogni genere, e richiedere gratuitamente consigli a veterinari ed educatori.

Sulle navi delle due Compagnie del Gruppo Onorato Armatori l’amico a quattro zampe godrà di un trattamento vip: in cabina troverà una busta monoporzione di cibo per cani, oltre che ad alcuni gadget per rendere la traversata più piacevole e divertente.

Non solo: sulle navi Moby e Tirrenia pet friendly, tutti gli utenti di Dogalize, quelli che il loro cane non lo lasciano mai, e che non possono neppure lontanamente pensare a vacanze senza il migliore amico, da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre, potranno usufruire di uno sconto del 15%, mentre per le partenze nel mese di luglio, agosto e settembre è prevista un’agevolazione del 10% per Sardegna e Sicilia. Maggiori info su www.dogalize.com/it/2018/03/viaggi-pet-friendly-moby-tirrenia/.

Per il Gruppo Onorato Armatori l’accordo con Dogalize è l’ulteriore conferma di una scelta convinta e condivisa: quella di soddisfare la domanda importante delle famiglie che hanno nell’amico a quattro zampe un componente essenziale, e di risolvere per queste famiglie un problema che altrimenti risulterebbe insuperabile: sulle navi Moby e Tirrenia sono disponibili speciali cabine appositamente attrezzate per accogliere gli amici a quattro zampe, dotate dei comfort indispensabili per trascorrere la traversata insieme a loro, e che alla fine di ogni viaggio vengono sanificate. Doppie e quadruple, con o senza oblò con pavimento in materiale linoleum, igienizzate in maniera tale da garantire la massima pulizia. Dotate anche di un tappetino igienizzante antiodore e di una ciotola da viaggio.

Nessuna segregazione: è il motto del gruppo che consente agli animali la possibilità di passeggiare liberamente sui ponti esterni delle navi. E specialmente, è il caso di ricordarlo: nessun abbandono. Moby e Tirrenia la loro scelta di campo l’hanno fatta da tempo: siamo dalla parte di chi ama.