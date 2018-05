Moda: Kenny Wilson nuovo Ceo Dr. Martens

Milano, 21 mag. (AdnKronos) – Kenny Wilson è il nuovo Ceo di Dr. Martens. Wilson vanta, si legge in una nota, una lunga esperienza nel brand dedicati a consumatori di alto profilo, tra i quali Levi’s, dove ha lavorato per 19 anni fino a diventare presidente del gruppo in Europa. Attualmente è amministratore delegato di Cath Kidston, un ruolo che ha assunto nel 2011. Da allora a oggi ha raddoppiato le vendite trasformandolo in un marchio con oltre 220 negozi nel mondo e ha diversificato i prodotti. Prima di entrare in Cath Kidston, Wilson è stato presidente della catena di negozi Claire’s.