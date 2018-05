Molino Vigevano fa tappa al Tutto Pizza

Molino Vigevano, leader di mercato nel segmento delle farine per uso professionale e casalingo, partecipa a Tutto Pizza, il Salone internazionale della pizza, che si terrà a Napoli dal 21 al 23 maggio 2018 presso la Mostra d’Oltremare.

L’appuntamento è imperdibile e per l’occasione il team di Molino Vigevano, presente al Pad.1 Stand 2, organizzerà una serie di cooking show dedicati all’impasto con due nuove farine lanciate a inizio 2018, la Moreschina Ricca e la Risciola, grazie a un ricco parterre de rois di maestri pizzaioli.

Ci sarà anche Pasquale Stabile, accompagnato da Vincenzo Falcone e Armando De Pisapia (20 Pizza & Delicius di Salerno), pronto a realizzare un impasto non convenzionale e a mostrare nuove tecniche di impasto e cottura per una pizza bella da vedere e da gustare in modo sano. Andrea Lepore (Pizzeria: La pampanini 1956 di Benevento), giovane e talentuoso pizzaiolo beneventano, sarà invece protagonista in uno degli show cooking di punta per la Moreschina Ricca. Attraverso il suo impasto, saranno messe in evidenza le caratteristiche di questa farina dal colore scuro e dai cereali selezionati, che ne esaltano al massimo i valori nutritivi rendendola un concentrato di benessere. Mentre il focus di Pietro Fontana (125 grammi Pizzeria di Orta di Atella, Caserta) sarà rappresentato dalla Risciola, grano antico i cui semi, che risalgono al 1500, non sono mai stati incrociati e neanche modificati, mantenendo intatte tutte le proprietà nutrizionali. Il centro di ricerca Lo Conte ha verificato che la Risciola ha per natura glutine in quantità significativamente ridotta rispetto ai grani moderni e, soprattutto, di una tipologia tale da creare minore sensibilità.

Tutto Pizza sarà quindi l’occasione per testare la linea di farine per pizza di Molino Vigevano. Grazie ad un procedimento esclusivo brevettato che prevede l’estrazione a freddo e la macinazione a pietra, sono farine che conservano la vitalità ed i principi attivi del germe di grano. Sarà anche possibile apprezzarne il risultato gustando le pizze, appena sfornate, che i maestri pizzaioli prepareranno durante i 3 giorni dell’evento.

MOLINO VIGEVANO: PROGRAMMA SHOW COOKING

Lunedì 21 maggio ore 12.00

Pizzaiolo: Andrea Lepore

Pizzeria: “La pampanini 1956” di Benevento

Tema: Impasto con Moreschina Ricca

Lunedì 21 maggio ore 15.00

Pizzaiolo: Fabiano Pansini

Pizzeria: Vadolì ad Acri (CS)

Tema: Impasto artigianale

Martedì 22 maggio ore 11.00

Pizzaiolo: Andrea Cucciniello

Pizzeria: Il Gusto di Avellino

Tema: Impasto con Moreschina Ricca

Martedì 22 maggio ore 12.00

Pizzaiolo: Luigi Ricci

Pizzeria: Leone Ristobracepizzeria di Napoli

Tema: Impasto artigianale

Martedì 22 maggio ore 14.30

Pizzaiolo: Pietro Fontana

Pizzeria: 125 grammi Pizzeria di Orta di Atella (CE)

Tema: Impasto con grano antico Risciola

Mercoledì 23 maggio ore 13.30

Pizzaiolo: Pasquale Stabile (in compagnia di Vincenzo Falcone e Armando De Pisapia)

Pizzeria: 20 Pizza & Delicius di Salerno

Tema: Impasto artigianale