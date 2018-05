Montagna: precipita per 10 metri nel savonese, ferito

Ancora un delicato intervento per l’equipaggio di Drago 65 dei Vigili del Fuoco di Genova. Alle 18 circa è scattato l’allarme per un incidente alpinistico: nella falesia di Castelbianco da una parete di roccia, in provincia di Savona, un arrampicatore italiano di circa 30, probabilmente per una manovra errata, è caduto da un’altezza di circa 10 metri.

Nell’impatto l’uomo ha riportato una frattura della caviglia. Per stabilizzarlo é stato necessario calare sul posto il personale sanitario di bordo con gli elisoccorritori dei vigili del fuoco, Una volta a bordo, l’alpinista é stato trasportato al Santa Corona di Savona.